Lortica.it - Il Direttore Generale Marco Torre : «L’obiettivo è offrire ad Arezzo l’ospedale che merita»

Leggi su Lortica.it

Questa mattina, ildella Asl Toscana Sud Est,, ha avuto un incontro con la stampa aretina nella biblioteca delSan Donato. In occasione della visita, il dottorha avuto modo di approfondire la conoscenza della struttura, concentrandosi in particolare sul Pronto Soccorso e sull’Unità Complessa di Cardiologia.«È stata una visita rapida ma significativa per farmi un’ideadella struttura», ha dichiarato il. «Il nostro obiettivo è dare alla città diche. Già in questo breve tour ho avuto modo di apprezzare alcune eccellenze, a cominciare dalle persone che lavorano qui, che dimostrano un grande senso di appartenenza e dedizione. Il sistema sanitario nazionale sta affrontando diverse sfide, ma considero le difficoltà attuali come occasioni di crescita.