Il crollo dei titoli IA e la lezione del passato

BiocchiNon sono un esperto di tecnologia, ma unal’ho imparata nel tempo: in borsa, i vincitori della prima ora raramente dominano anche sul lungo periodo; i 100 metri e la maratona sono discipline incompatibili tra loro. Penso a questo in relazione alla recente correzione deilegati all’intelligenza artificiale, come Nvidia, Broadcom, ecc., che richiama alla memoria la bolla delle dot-com del 2000. All’epoca, le società che producevano hardware (come Cisco e Intel) e quelle che fornivano infrastrutture (le varie Telecom) furono le prime a beneficiare dell’euforia irrazionale del mercato. Tuttavia, anche a causa di spese insostenibili per tecnologie emergenti, come UMTS e 3G, queiincontrarono rapidamente il loro declino e fu necessario un lungo bagno di umiltà, prima di scoprire i veri vincitori, cioè coloro che seppero sfruttare l’innovazione per dare risposta a bisogni concreti.