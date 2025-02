Bubinoblog - IL CONTE DI MONTECRISTO, ULTIMA PUNTATA: LA VENDETTA SI COMPIE TRA COLPI DI SCENA

Ultimo, attesissimo appuntamento lunedì 3 febbraio alle 21.30 su Rai1 con “Ildi”, la serie-evento con Sam Clafin che ha conquistato pubblico e critica fin dall’esordio.In questa quarta, Gaston, il figlio illegittimo di Villefort, è cresciuto ed è diventato un ladro. Rintracciato da Edmond, il ragazzo ruba del denaro a Caderousse e, durante la fuga, uccide un poliziotto e viene arrestato.Nel frattempo, Danglars scopre il tradimento di Fernand nei confronti di Ali Pascha, in Algeria, e lo diffonde alla stampa. Il cerchio si chiude: Fernand deve riferire in Parlamento dove, come testimone contro di lui, si presenta Haydée.Furioso per l’offesa ai danni di suo padre, Albert sfida a duello ildi. Mercedes, però, prega Edmond di risparmiare suo figlio e lui cede, pronto a morire per lei.