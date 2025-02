Tpi.it - Il Conte di Montecristo: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Leggi su Tpi.it

Ildi: leQuesta sera, lunedì 3 febbraio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda lade Ildi, miniserie tv franco-italiana diretta da Bille August e scritta da Greg Latter e Sandro Petraglia. Adattamento dell’omonimo romanzo di Alexandre Dumas. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodioprima, Gaston, il figlio illegittimo di Villefort, è cresciuto e diventato un ladro. Rintracciato da Edmond, il ragazzo ruba del denaro a Caderousse e, durante la fuga, finisce per un uccidere un poliziotto e viene arrestato. Nel frattempo, Danglars scopre il tradimento di Fernand nei confronti di Ali Pascha, in Algeria, e lo diffonde alla stampa. Le maglie si chiudono: Fernand deve riferire in Parlamento dove, come testimone a suo carico, si presenta Haydée.