Il Conte di Montecristo | ecco come finisce

© US RaiNon possiamo augurarci un secondo capitolo per Ildi, serie Rai da record che chiude i battenti questa sera. Non possiamo perchè il romanzo di Alexandre Dumas dal quale è stata tratta non ha un seguito, dunque il pubblico dovrà salutare oggi il superbo Edmont Dantes di Sam Claflin. E lo farà con una certa sorpresa, perchè questa trasposizione televisiva si è in parte discostata dal libro, soprattutto a causa di tagli necessari a condensarla in quattro prime serate, e sarà diversa dall'originale anche nel finale.Ildiil romanzoL'opera di Dumas si chiude con il completamento della vendetta di Edmond ma anche con il perdono nei confronti del suo ultimo nemico: Danglars (Blake Ritson), caduto in rovina ma pentito dei propri errori, viene risparmiato dal, che gli offre anche del denaro per ricostruirsi una vita.