Anteprima24.it - Il Comune di Santa Maria a Vico ospita gli studenti dell’ISISS Ettore Majorana per un progetto di formazione e orientamento PCTO

Tempo di lettura: 3 minutiIldisarà il soggettonte di un’importante iniziativa diprofessionale, offrendo l’opportunità a 29delle classi IV A e IV B del corso di Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM)di svolgere 40 ore di(Percorsi per le Competenze Trasversali e l’). Il, che si terrà a titolo gratuito, mira a fornire agliun’esperienza pratica e professionale di analisi delle entrate pubbliche degli enti locali. Gli alunni, sotto la supervisione della Dirigente Scolastica Giuseppina Sgambato, dei referenti della funzione strumentale per il, i tutor interni, professoressa Albina Ruggiero ed il professore Alfonso Crisci, e di un tutor formativo esterno del, il responsabile del sfinanziario Vincenzo Morgillo, si concentreranno sulle entrate di natura tributaria e sulle attività che gli enti pubblici territoriali gestiscono per le risorse economiche e per finanziare i servizi pubblici locali.