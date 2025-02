Ilrestodelcarlino.it - Il complesso vicino via dei Velini passerà di mano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La casa dove visse Bruno Arzeni è formalmente ancora di proprietà comunale, ma di fatto il Comune di Macerata se ne era già liberato nel 2019 per cofinanziare la costruzione della palestra della scuola IV Novembre in via Spalato. A precisarlo è l’assessore al patrimonio, Andrea Marchiori, citando una deliberazione della precedente amministrazione, con la quale fu deciso di cedere a titolo di parziale corrispettivo per 277mila euro la casa con terreno ex Eca di via del(già contrada Terria) all’impresa che avrebbe vinto la gara d’appalto per la palestra. La palestra è già stata realizzata da una impresa abruzzese, che di fatto oggi vanta i diritti sulla casa dove Bruno Arzeni nel suo ultimo anno di vita tradusse dal tedesco il romanzo di Thomas Mann "Giuseppe e i suoi fratelli", considerato dall’autore tedesco la sua opera più grande.