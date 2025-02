Anteprima24.it - Il commianto di Brunella Asfaldo, 42 anni di vita in Provincia

Tempo di lettura: 8 minutiLa LETTERA DI COMMIATO DELLA DOTTORESSAin vista del pensionamento“Carissimi,dopo quasi 3di titolarità della Segreteria Generale delladi Avellino e 42e mezzo di servizio, mi appresto a lasciarvi, per avvenuto conseguimento del diritto di collocamento a riposo.Ricordo, come fosse oggi, il mio entusiasmo e la grande soddisfazione provata quando fui chiamata, dal Presidente Buonopane, a dirigere l’Ente più importante e rappresentativo della miadi origine e di residenza, l’ente in cui, appena trentacinquenne, nel lontano 1995, ebbi l’onore e la grande responsabilità di rappresentare e presiedere il Consigliole eletto direttamente dai cittadini.Un ente in cui, in qualche modo, avevo lasciato parte del mio cuore.