Il coach sorride | | Una partita affrontata col piglio giusto

La Lube Civitanova non arresta la sua marcia e consolida il terzo posto imponendosi per 3-0 nello scontro diretto di Piacenza. Prestazione solida per la squadra diMedei, giustamente soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: "Prima dellaavevo qualche timore, perché nell’ultima settimana non abbiamo avuto molto tempo per riposare. La squadra, invece, è stata bravissima ad affrontare la sfida di Piacenza con il". Queste le prime parole di Medei che poi aggiunge: "Abbiamo tenuto sempre alta la concentrazione per tutta la durata della sfida. Ci portiamo a casa tre punti importantissimi per la classifica che ci danno ulteriore motivazione. Devo davvero fare i complimenti a tutti i ragazzi". Soddisfatto anche Barthelemy Chinenyeze, autore di una prestazione da applausi: "Abbiamo disputato un’ottima, usando la stessa concentrazione e determinazione che abbiamo messo in campo in Coppa Italia.