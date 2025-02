Lanazione.it - Il Club Arezzo piega il Cortona al tie break

, 3 febbraio 2025 – Ililal tie. Il risultato della sedicesima giornata del campionato regionale di Serie C girone A.ilal tieAltro successo per i Botoli che si aggiudicano 3-2 il difficile match conVolley. I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. Altalena di emozioni per questo match che si preannunciava all’insegna dell’equilibrio e così è stato, più di due ore di battaglia sportiva davanti ad un Maccagnolo Sold Out. Buon avvio di match per i Botoli guidati da coach Morelli che imprimono fin da subito un buon ritmo, Conti e compagni si dimostrano concentrati sui dettami tattici, gli ospiti rispondono punto su punto con delle ottime giocate, il set si decide ai vantaggi in favore dei nero amaranto per 27-25.