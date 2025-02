Ilrestodelcarlino.it - Il caso del carabiniere, una medaglia per Vassallo. “Mio zio due volte martire, gli è stato ridato l’onore”

Argenta (Ferrara), 3 febbraio 2025 – Forse ci sarà pace anche per lui, la sua memoria riscattata, quellad’onore a lungo sospesa. Giovedì mattina, in prefettura, verrà consegnata ai parenti l’onorificenza, il cofanetto blu. Ci sarà il suo nome, Giuseppe, figlio di Angelo e di Alba Giuseppa, nato a Butera (Sicilia) il 13 marzo 1906, ucciso a Filo (Argenta) l’8 maggio 1945. “Finalmente”, una parola che suona come una liberazione, la pronuncia Angelo, 76 anni, una vita da. Siciliano, ha indossato la divisa a 19 anni seguendo le orme di quello zio per lui un esempio. Laera stata ’sospesa’, Anpi e Comune d’Argenta avevano chiesto un’indagine per verificare se ileraveramente rinchiuso in un campo di prigionia in Germania, per appurare se c’erano rapporti con la repubblica di Salò, con i nazisti.