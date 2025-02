Nerdpool.it - Il Capodanno Lunare arriva su Pokémon GO, Monster Hunter Now e Pikmin Bloom

Niantic celebra l’arrivo dell’Anno del Serpente con una serie di eventi speciali suGO,Now eGO: Sfide,e bonusDal 29 gennaio al 2 febbraio, ogni giorno gli Allenatori e le Allenatrici che effettueranno l’accesso riceveranno un compito di ricerca sul campo bonus conete in premio. Con un po’ di fortuna, si potrà ottenere una ricerca rara con un numero maggiore diete.Durante l’evento, si potranno incontrare più spesso in natura i seguenti: Ekans, Onix, Snivy, Darumaka, Dunsparce, Gyarados e Dratini, con possibilità di trovarli anche in versione cromatica.Inoltre, una sfida di collezione metterà alla prova gli Allenatori e offrirà ricompense esclusive. Questo evento rappresenta anche un’ottima occasione per allenarsi in vista del City Safari di Milano, in programma il 29 e 30 marzo 2025.