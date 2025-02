Lanazione.it - Il calvario dei pendolari: "Ritardi e cancellazioni. Lasciati a piedi senza prevviso"

Hanno voluto esserci per chiedere più treni, più puntualità, un servizio decente. Perché, dicono, "non ne possiamo più". Come Barbara Scarpi, di Marradi. Una delle mamme dei ragazzi che ogni giorno prendono, o dovrebbero prendere, il treno verso Faenza per andare a scuola. "Son qui – spiega – per protestare contro il disservizio dei treni. Il nostro comitato è nato a fine novembre, formato soprattutto da genitori di ragazzi, di fronte a un anno e mezzo di disagi continui: treni in ritardo, o cancellati improvvisamente, minorennila certezza di un bus sostitutivo. Noi a Marradi dobbiamo guardare l’app e il meteo per sapere se il treno passerà o no. Vogliamo un servizio migliore, menoe chiediamo di ripristinare le corse cancellate, abbiamo ormai troppe fasce orarie vuote, che servizio pubblico è?".