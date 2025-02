Tvplay.it - Il calciomercato del Milan cambia di nuovo: il grave infortunio ribalta i piani

Leggi su Tvplay.it

Ilpotrebbe dover rivedere i suoisul mercato se solo arrivasse l’offerta giusta: unstando idei rossoneriMoncada e Furlani sono impegnati nella chiusura dell’affare Gimenez, che arriverà dal Feyenoord per una cifra attorno ai 35 milioni di euro (compresi i bonus). Anche in difesa, però, si sta muovendo qualcosa proprio in queste ore, prima del gong di mezzanotte.Ildeldi: il(TvPlay – ANSA) Ilsi aggiudica in avanti un attaccante che faceva gola a mezza Europa. Gimenez per 35 milioni è davvero un grande colpo, anche perché solo la scorsa estate non si accontentavano di 40 dalle parti di Rotterdam e questa prima parte di stagione del messicano con il Feyenoord è stata davvero pazzesca (quasi un gol a partita di media).