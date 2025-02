Ilnapolista.it - Il calcio inglese dei nuovi allenatori-guru mastica i giocatori e li sputa via (Telegraph)

Ilè ormai diventato un mostro tattico mangia-. Tipo Ben Chilwell, ruminato da Enzo Maresca. Ma “non è l’unico grande nome che un tempo era una presenza fissa nell’Inghilterra dell’era di Gareth Southgate a ritrovarsi bruciato da un allenatore della Premier League questa stagione” scrive ilche analizza il fenomeno. Raheem Sterling e Marcus Rashford sono altri esempi.“Il mondo si muove più velocemente che mai. Glicon le squadre super-dimensionate dell’era moderna possono permettersi di spingereaffermati ai margini da un giorno all’altro. L’anzianità conta poco. Essere fuori dai favori per sei mesi può essere imbarazzante. Essere fuori dai favori per 12 mesi può segnalare il declino irreversibile di una carriera. Ora o mai più per Chilwell ristabilire se stesso da qualche altra parte.