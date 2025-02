Ilrestodelcarlino.it - Il Boretto s’impone sul Fidenza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

: Cavallini, Flisi, Callegari, Sassi, Parmiggiani R., Rocchi, Nunziata, Parmiggiani N., Perlaza (13’ st Gandolfi), Calliku (33’ st Bernini), Viani (44’ st Cantea). All. Melotti.: Peretto, Biasia, Morza Faye, Giulio Ibrahimi (27’ st Prisicaru), Maccini, Bocchi, Anastasia, Gemal Ibrahimi, Morsia (16’ st Bedogni), Bacchini. All. Bazzarini. Arbitro: Bellelli di Finale Emilia. Reti: 15’ Bacchini (F), 43’ Nunziata (B); 6’ st Gemal Ibrahimi (F), 15’ st Parmiggiani N. (B), 39’ st Nunziata (B). Note: espulso Faye (F) al 41’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Parmiggiani N. e Calliku (B).