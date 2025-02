Anteprima24.it - Il basket oltre i pregiudizi, il cuore di Napoli scalda Brescia per il malore di un tifoso

Tempo di lettura: 3 minutiLo sport, il. Una storia emblematica da, nelle ore del delirio mediatico su Roccaraso. A raccontarla è il blog cestistico La Giornata Tipo, sulla pagina social. “, ieri pomeriggio – esordisce -, manca poco più di mezz’ora all’inizio del match contro”. All’esterno del palasport, la tifoseriana sta entrando nell’impianto di Fuorigrotta. In pochi istanti la festa scolora nel dramma. “Enzo, uno dei tifosi più storici che da30 anni seguein giro per l’Italia, all’improvviso si accascia a terra. La situazione sembra grave sin da subito”. Sul posto si trova una dottoressa. Non è in servizio, è una tifosa del. È lei a prestare i primi fondamentali soccorsi. Ma altri tifosi napoletani “si precipitano a chiamare il 118 che arriva poco dopo”.