Il 3 febbraio 1957 nasceva Carosello | così rivoluzionò tv e pubblicità

Il 3andava in onda per la prima volta, destinato a diventare un simbolo della televisione e della storia italiana. Tanti, tantissimi bambini, oggi genitori e nonni, abituati all’indimenticabile “A letto dopo” possono ancora evocare con affetto una televisione ormai radicalmente diversa che, tuttavia, è rimasta esempio di un modo di fare spettacolo eha rivoluzionato il modo di comunicare dei brand e segnato intere generazioni. A 68 anni di distanza, l'eredità di quel format unico è ancora viva, ecco perché. Che cos’eraandava in onda ogni giorno dalle 20.50 alle 21: solo dieci minuti, ma destinati a restare unici nella memoria collettiva. Trasmesso fino al primo gennaio 1977, in totale andarono in onda oltre 7200 episodi.