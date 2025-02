Anconatoday.it - IIS Podesti Calzecchi Onesti: un ponte verso l'Europa per 350 studenti

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Una “pioggia” di borse di studio sono in arrivo per glidell’IISdi Ancona e Chiaravalle che ha ottenuto l'accreditamento Erasmus+ per il triennio 2024-2027. Questo prestigioso riconoscimento, conferito dalla Commissione Europea nell’ambito dei.