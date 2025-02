Game-experience.it - IGN Fan Fest 2025 annunciato con il nuovo ID@Xbox Showcase ed altro ancora

È statol’IGN Fan, quella che si preannuncia come l’edizione più grande di sempre grazie a ben cinque giorni di eventi dedicati ai fan del mondo dell’intrattenimento. Dal 24 al 28 febbraio, verranno svelate novità sui titoli più attesi dell’anno, tra cui Monster Hunter Wilds, WWE 2K25 e Alien: Rogue Incursion. Ilival inizierà con un appuntamento imperdibile: ilID@, dedicato ai giochi indipendenti, che offrirà uno sguardo esclusivo sulle produzioni in arrivo sull’ecosistema gaming di Microsoft.Come leggiamo su IGN, oltre ai videogiochi il Fanproporrà anche anticipazioni su alcune delle serie TV più attese, tra cui Daredevil: Born Again, Mythic Quest con il suo spin-off Side Quest, Devil May Cry e The Walking Dead: Dead City. Il mondo del cinema non sarà da meno, con nuovi dettagli su film come Novocaine, The Monkey, The Surfer e Fear Street: Prom Queen.