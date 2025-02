Igiene urbana a Latina un’analisi per migliorare la gestione

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 febbraio 2024 – La Giunta comunale ha dato il via a un processo di analisi tecnica-amministrativa al fine di scegliere la miglior forma didel servizio di.L’esecutivo del sindaco Matilde Celentano, attraverso deliberazione, ha dato mandato al dipartimento Ambiente dell’ente municipale di avviare uno studio tra i diversi modelli alternativi all’azienda speciale prefigurati dal Legislatore: affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica; affidamento a società mista; affidamento a società in house.“Si tratta di un adempimento normativo, ai sensi del decreto legislativo 201/2022 – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio – L’amministrazione comunale ha ampiamente sostenuto la necessità di una riorganizzazione del servizio, andando a rivedere le modalità previste in precedenza per la raccolta differenziata in centro.