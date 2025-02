Anteprima24.it - Ieri in Campania: ore di apprensione per il giovane Mdallel, è scomparso da due giorni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, domenica 1 febbraio 2025. Avellino – E’ la Candelora dei record e Mamma Schiavona fa anche il miracolo del “tempo” e il sole e l’aria mite, in spregio alle previsioni meteo, accompagnano la giornata clou dell’antichissima festa di fede e folklore nella cornice del Santuario di Montevergine. (LEGGI QUI) Benevento – I Carabindella Compagnia di Benevento, congiuntamente al personale della Stazione Carabindi Ceppaloni, hanno arrestato in flagranza del reato di furto in abitazione due giovani di 32 e 24 anni, già conosciuti alle FF.OO. (LEGGI QUI)Caserta – Sono ore di ansia per un 15enne,Rayan,da dueda Mondragone. Ilsi è allontanato da casa molto presto il 30 gennaio facendo perdere le sue tracce.