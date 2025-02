Fanpage.it - Iago e Javier duri contro Shaila al GF: “Volgare quando balla e per come si veste, fisicamente è peggiorata”

Durante un momento di confronto,Garcia eMantinez si sono lasciati andare ad alcuni commenti suGatta. Secondo l'attore e il modello, l'ex velina di Striscia sarebbe "volgare, non sensuale" e sarebbe "peggiorata". Le affermazioni hanno sollevato diverse critiche sui social e su X l'hashtag "fuori" è rimasto in trend per diverse ore.