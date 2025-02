Tutto.tv - Iago e Javier denigrano Shaila al Grande Fratello, ma il web non ci sta VIDEO

Leggi su Tutto.tv

Sembrano ormai lontani i tempi in cuiMartinez eGatta erano vicini al. Ad oggi, infatti, i due sembrano essere completamente degli estranei, ma non è solo questo, tra di loro sembra essersi creato un vero e proprio muro, che non sta facendo altro che fomentare l’ostilità e il disprezzo reciproco. In queste ore, infatti, il giovane si è lasciato andare a delle parole alquanto forti contro la coinquilina durante una chiacchierata conGarcia. Le dure parole dicontroal GFMartinez eGarcia hanno preso di miraGatta in queste ore nella casa del. I due coinquilini si sono lasciati andare ad una chiacchierata da bar che, tuttavia, ha avuto dei risvolti piuttosto sgradevoli secondo il punto di vista degli utenti del web.