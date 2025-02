Bergamonews.it - I vantaggi della consulenza finanziaria indipendente

Chi desidera strategie per gestire al meglio il proprio patrimonio o vuole prendere decisioni finanziarie più consapevoli e prive di conflitti di interesse, avrà l’occasione di partecipare al convegno sulla, in programma il 27 febbraio 2025 al Centro Congressi di Bergamo.In un mercato sempre più complesso e volatile, larappresenta un approccio innovativo e trasparente.“Nessun legame con banche o società di gestione: l’unico obiettivo è proteggere e far crescere il patrimonio – spiega Andrea Allevi, consulente finanziario-. Durante il convegno,accreditato dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli avvocati, i nostri esperti illustreranno come costruire una strategia su misura, ottimizzando i costi e riducendo i rischi”.