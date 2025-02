I tre ostaggi tornano in Israele, liberati anche i detenuti palestinesi

Leggi su Ildenaro.it

Nell’ambito dell’accordo di cessate-il-fuocofrae HamasMilano, 1 feb. (askanews) – Sono stati rilasciati i treisreliani nelle mani di Hamas nell’ambito della quarta fase dall’accordo di tregua in cambio della liberazione di 183.Durante una cerimonia di Hamas con truppe schierate davanti a un palco e musica in sottofondo, Ofer Calderon e Yarden Bibas prima e poi Keith Siegel sono stati consegnati alla Croce Rossa Internazionale al porto di Gaza per essere poi trasferiti in, dove hanno riabbracciato i propri familiari. A Tel Aviv le fasi cruciali del rilascio sono state accolte con applausi e cori.Poche ore dopo tre bus con a bordo prigionierisono arrivati nella città meridionale di Khan Yunis. Altri convogli hanno raggiunto Ramallah, in Cisgiordania.