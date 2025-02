Quotidiano.net - I tiktoker fanno flop: “Dottò, non ci hanno invaso”. A Roccaraso solo 57 bus

(L’Aquila), 3 febbraio 2025 – È cominciato tutto con un’idea innocente: portare il nipotino Mick a sciare a, più precisamente al Pratello. Una bella domenica sulla neve, aria fresca, discese facili e divertenti e magari una cioccolata calda con panna a fine giornata. C’è però da fare i conti con l’orda in arrivo da Napoli. Conviene muoversi? Mick è carico a molla, io meno, temo gli ingorghi e il caos. Il ragazzino sogna, invece, di sfrecciare giù per le piste, mentre io, più realisticamente, ho l’incubo di trovare parcheggio e dover scalare a piedi la montagna con il sudore dello sherpa che trascina sci e scarponi al nipote. Turisti risalgano sui pullman dopo la gita a, 02 febbraio 2025. ANSA/EMANUELE VALERI Non faccio in tempo a varcare il casello di Caianello che capisco subito che non vedrò le invasioni degli ultracorpi di domenica 26 gennaio.