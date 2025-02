Firenzetoday.it - I Selton in concerto a Firenze

Leggi su Firenzetoday.it

Per i messicani i gringo sono gli americani. Per gli argentini i gringo sono gli italiani. Per gli italiani i gringo sono i cowboy. In Brasile tutti gli stranieri sono gringo. “Gringo Vol.1” è il nuovo album che riporta gli italo-brasilianinei club dello Stivale: venerdì 7 febbraio Ramiro.