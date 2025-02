Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 3 febbraio: Serie A, Premier League e Liga

Leggi su Ilveggente.it

di: ci sono i posticipi diA,, si gioca anche in campionati minori come quello turco.La trentunesima giornata diA si chiude con il posticipo tra Cagliari e Lazio, squadre con obiettivi differenti ma accomunate dalla stessa fame di punti. I rossoblù per allungare sul Parma terzultimo in zona retrocessione, i biancocelesti per riappropriarsi della quarta posizione. I precedenti recenti dicono Lazio: dagli ultimi cinque viaggi in Sardegna la squadra del presidente Lotito è sempre tornata con i tre punti in tasca. In questo parziale, tra l’altro, i biancocelesti hanno realizzato 12 gol complessivi e ne hanno subiti solo 3.IdiA,(LaPresse) – IlVeggente.it Il Cagliari però potrebbe approfittare del calo a livello difensivo della squadra di Baroni, che nelle ultime dieci partite ufficiali ha mantenuto la porta inviolata in una sola occasione.