I potenti messaggi di amore e di lotta di Lady Gaga e Shakira ai Grammy 2025

Nella notte dei, alla Crypto Arena di Los Angeles, tante le vincitrici e ia sfondo sociale, a pochi giorni dall’insediamento ufficiale del neo presidente Trump e dagli inizi delle sue politiche contro migranti e comunità LGBTQ+.Se Beyoncé è la prima afroamericana a vincere nella categoria Miglior album,ha trionfato nella Miglior performance per Die with a smile, in coppia con Bruno Mars, e sul palco ha rivolto parole importanti alle persone transgender: “È un onore cantare per tutti voi. Voglio solo dire che stasera le persone transgender non sono invisibili. Le persone transgender meritano. La comunità queer merita di essere sostenuta. La musica è. Grazie”.Il riferimento, chiaro, è alla decisione del 47° presidente USA di riconoscere solo due generi, maschile e femminile, e alle recenti parole contro i membri dell’esercito transgender, con cui ha dichiarato che l’essere una persona trans “è in conflitto con l’impegno di un soldato a mantenere uno stile di vita onorevole, veritiero e disciplinato, anche nella propria vita privata”.