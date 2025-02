Sport.quotidiano.net - I playoff ora sono a rischio. Cremonese, ko doloroso

di Mariachiara RossiLasbatte contro il muro della Salernitana perdendo di misura ed è costretta a fermare la lunga scia di risultati utili consecutivi (sette dall’8 dicembre) fin qui raccolti durante la seconda gestione Giovanni Stroppa in panchina. Allo stadio Arechi la squadra di Colantuono passa in vantaggio a inizio ripresa grazie a un gol di Raimondo, a pochi passi dalla linea di porta, e pur rimanendo al terzultimo posto, fa un passo in avanti importante nella lotta salvezza con Frosinone e Cosenza. Un esito che delude la, perché contribuisce a tenerla distante dal terzo posto – oggi occupato dallo Spezia fresco vincitore nella gara contro il Cittadella per 2-0 – e per via del numero clamoroso di occasioni mancate. "È assurda questa sconfitta, sprechiamo l’impossibile – ha commentato il tecnico ex Monza –.