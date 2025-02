Ilgiorno.it - I piccoli Robin Hood. Bosco delle Querce: gli Arcieri brillano ancora

Si ritrovano anche loro nei boschi, imbracciano un arco, scoccano frecce. Non per deprederae i ricchi, ma per pura passione sportiva. Sono idel(si chiamano proprio ASDdel) e nel fine settimana del 25 e 26 gennaio hanno brillato. A Bollate il rappresentante dell’arco nudo master maschile Dimitri Casacci si è classificato al dodicesimo posto. A Bellinzago Lombardo la master femminile Daniela Maggioni ha messo a segno il suo primato stagionale e si è guadagnata la medaglia d’argento, nel maschile Paolo Nozza è finito quinto e Massimo Prandini nono. Nei senior olimpico femminile Tanya Giada Giaccheri ha vinto la medaglia d’oro. Stessa classe ma archi diversi per Chiara Pavone, arco nudo, e Giorgia Rota, compound, le quali sono riuscite a vincere entrambe la medaglia d’argento.