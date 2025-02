Universalmovies.it - I Peccatori | Il trailer italiano dell’horror con Michael B. Jordan

Leggi su Universalmovies.it

Warner Bros. Italia ha diffuso oggi la versione italiana deldi I(Sinners), l’horror con vampiri interpretato da un doppioB..Il film, come oramai noto, sarà un prodotto del genere horror ma con al suo interno tanti elementi presenti nel folklore legato al passato degli Stati Uniti d’America, ma anche il primo film originale scritto e diretto da Ryan Coogler, proprio come dichiarato di recente dallo stesso regista: “Il film è molto fluido nei generi. Passa da un genere all’altro. Sì, i vampiri sono un elemento, ma non è l’unico elemento soprannaturale nel film. Il film parla di molto più di questo.”INote di ProduzioneScritto e diretto dal regista candidato all’Oscar® Ryan Coogler, “I” ha come protagonistaB.