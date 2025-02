Ilfattoquotidiano.it - I migranti dell’Albania riconoscono Almasri: “Dava ordini nel centro dove ci torturavano”. Nonostante i segni, asilo negato a tutti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo la decisione di giudici della Corte d’Appello di Roma che li ha liberati dai centri in Albania, sabato sera i 43 richiedentiegiziani e bangladesi sono arrivati al Cara di Bari. Lì hanno incontrato il deputato del Pd Marco Lacarra e altri rappresentanti istituzionali, ai quali hanno raccontato la loro esperienza in Libia, daerano partiti, compreso l’incontro con Najeem Osema, il capo della polizia giudiziaria libica ricercato dall’Aja per crimini di guerra e contro l’umanità, arrestato a Torino il 19 gennaio scorso, rilasciato e accompagnato a casa con un volo di Stato per volere del governo. Lacarra ha mostrato loro una foto, e nessuno ha avuto dubbi. “Usama“, hanno detto iriconoscendo il carceriere. Molti hanno confermato di averlo visto operare nel “cimitero”, come chiamano ildi detenzione di “Bir Lel Gama“, alle porte di Tripoli,uomini, donne e bambini venivano maltrattati e costretti a subire violenze già denunciate nel mandato della Corte penale internazionale.