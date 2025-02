News.robadadonne.it - I Me contro Te si sposano: il “save the date” su Instagram, tre anni dopo la proposta

Idoli dei più piccoli, i MeTe hanno ottenuto un successo clamoroso su YouTube, arrivando fino al cinema con ben quattro film.Luì e Sofi si chiamano in realtà Luigi Calagna e Sofia Scalia, e hanno da poco annunciato la data del loro matrimonio, attraverso un reel pubblicato su. Tre, a ottobre del 2021, fa ladi matrimonio, sulle sponde del lago di Como, ma le nozze finora sono sempre state rimanperché, hanno spiegato al Corriere della Sera, “si sono accavallati troppi progetti”.La colpa, in parte, è anche del Covid, che ha rallentato l’organizzazione del grande giorno; “Il matrimonio è complicato con le regole del Covid, ci penseremo nei prossimi– avevano detto nel 2022 – Di sicuro lo festeggeremo in Sicilia e stiamo studiando il modo di far partecipare i fan”.