I Me contro Te si sposano, a settembre in Sicilia il fatidico sì

ROMA (ITALPRESS) – Domenica 2 febbraio Luigi Calagna e Sofia Scalia – alias i Mete – hanno pubblicato un divertente video sui loro social in cu annunciano che afinalmente si. Luì in costume hawaiano, calzini bianchi, scarpe da ginnastica con sopra la giacca da smoking, Sofì in mini dress bianco, velo, occhiali da diva e bouquet si mostrano nel video con un grande cartello con scritto: CI SPOSIAMO!2025. Il video ha raggiunto numeri da capogiro in poche ore infatti è già arrivato a 3,3 ML di views su TikTok , 2,3 MLN su Instagram e 250K su YouTube. Sotto si leggono migliaia di commenti entusiasti e commossi dei loro fan. Dopo 3 anni dalla proposta di matrimonio avvenuta sul lago di Como (il video ha realizzato 7 milioni di views, ndr ) i promessi sposi hanno individuato il periodo migliore per celebrare le nozze.