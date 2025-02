Iodonna.it - «I "marpioni" ci sono in tutti campi e in tutti settori. Purtroppo noi donne siamo bersagliate. Dobbiamo essere forti, coraggiose e saper rispondere»

Leggi su Iodonna.it

Oggi Manuela Arcuri è uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano, ma i primi passi della sua carriera nonstati semplici. «All’inizio della gavetta, quando facevo tanti provini, mi è capitato di incontrare registi che ci provavano e mi chiedevano un appuntamento» ha raccontato a Verissimo. E c’è un episodio, in particolare, che non ha mai dimenticato: quella volta in cui un regista le chiese di fargli vedere il seno. Manuela Arcuri ricorda la camorrista Pupetta Maresca: scoppia la polemica X Leggi anche › Manuela Arcuri e le molestie nel cinema: «Quanti depravati ho incontrato ai casting.