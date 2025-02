Amica.it - I look più scoppiettanti delle star ai Grammy Awards 2025

Leggi su Amica.it

La 67esima edizione dei, andata in scena la sera del 2 febbraio dalla Crypto.com Arena di Los Angeles, è stata dominata dalle artiste. In primis Beyoncé.La cantate ha indossato un maxi abito luminoso di Schiaparelli, con profonda scollatura e dettagli paisley. Completano la mise dei lunghi guanti tono su tono. Queen B è diventata la prima donna nera a vincere unnella categoria della musica country per Cowboy Carter. Ad accompagnarla sul palco, la figlia Blue Ivy con abito blu senza spalline. Nel video di Amica.it, si scoprono anche le mise di: Shakira, Taylor Swift, Lady Gaga, Miley Cyrus, Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Cardi B, Olivia Rodrigo, Charli XCX e Billie Eilish. GUARDA LE FOTO: beautypiù shock da Bianca Censori a Beyoncé Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA IpiùaiAmica.