Lanazione.it - I giovani dem intervistano Giani: "Migliorare la linea Firenze-Pistoia. Tirocini extra-curriculari, avanti"

democratici hanno interrogato il governatore della Toscana Eugenioche sabato pomeriggio, al circolo Rinascita di Agliana, ha aperto la prima edizione invernale della "Fest’Unità" aglianese. Protagonisti Niccolò Bartolini, Anita Iorio e Tommaso Bonacchi. Tante le domande, su argomenti d’interesse pubblico. Per quanto riguarda lavoro ecurricolari, la Regione proseguirà con il progetto, visto l’abbassamento dei tassi di disoccupazione e il miglioramento formativo creato, a tutto vantaggio dei. Sul trasporto pubblico,si è detto soddisfatto per gli investimenti fatti per la riqualificazione del parco mezzi messo in atto da Autolinee toscane, "ma l’obiettivo è migliorarne il servizio potenziando le corse e anche la rete ferroviaria nel tratto-Prato-, così da permettere la progressiva riduzione del trasporto su ruote a vantaggio dell’ambiente".