Thesocialpost.it - I dazi di Trump sono un danno per tutti: anche per gli Stati Uniti

Leggi su Thesocialpost.it

La guerra commerciale scatenata da Donaldcon l’imposizione disu Messico, Canada e Cina, e prossimamente previstiper l’Unione Europea, rischia di trasformarsi in un boomerang per gli stessi. Lo sostiene Federico Fubini in un’analisi pubblicata dal Corriere della Sera, evidenziando come le misure protezionistiche adottate dall’ex presidente abbiano già innescato reazioni negative sui mercati globali.Mercati in subbuglioLe prime avvisaglie di questa tensionearrivate dai mercati finanziari, con l’apertura delle contrattazioni in Australia che ha visto un crollo istantaneo del 3% dell’euro rispetto al dollaro. Un movimento di questa portata, come sottolinea Fubini, non si era mai verificato prima con tale rapidità. L’annuncio dei nuoviha generato forti oscillazioni sugli indici di Wall Street: i futures del principale indice di Borsa statunitense hanno segnato un -2,1%, mentre il Nasdaq, che raccoglie le principali società tecnologiche, è sceso del 3%.