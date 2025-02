Quotidiano.net - I dazi di Trump scuotono le Borse: crollano auto e tecnologici, resistono oro e petrolio

annunciati dal presidente americano Donaldspaventano lemondiali, con gli investitori che aumentano l'avversione al rischio e si rifugiano nel dollaro, nell'oro e nei bond. Parigi e Francoforte cedono l'1,5%, Milano l'1,3% e Londra l'1,2%, Tokyo ha chiuso in calo del 2,7% e Seul del 2,5% mentre hanno limitato i cali i listini cinesi, reduci però da una settimana di stop per via dei festeggiamenti legati al capodanno lunare. In profondo rosso anche i future su New York, dove il Nasdaq cede l'1,8% e l'S&P 500 l'1,5%. Sui listini europeile(-4% l'indice Stoxx), con Stellantis (-6,3%), Volkswagen (-4,8%) e Bmw (-3,8%) che scontano le consistenti esportazioni dai loro stabilimenti messicani verso gli Usa, come pure sono oggetto di forti vendite i titoli(-3,3%) e i minerari (-2,2%).