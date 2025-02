Secoloditalia.it - I dazi di Trump? Quelli di Biden furono altissimi, sovranisti e danneggiarono le esportazione degli Usa

Leggi su Secoloditalia.it

Le polemiche nei confronti di Donaldper la nuova imposizione deida parteUsa verso Cina, Messico, Canada e Unione europea non tengono conto delle limitazioni economiche imposte già da tempo dal predecessore democratico Joe. Anche l’ex presidente democratico aveva impostopiuttosto consistenti nei confronti del gigante asiatico secondo il Corriere della Sera: la misura più stringente, per esempio, era stata applicata nei confronti delle macchine elettriche. Solo oggi, chissà perché, Pechino si lamenta di The Donald e lo accusa di usare il narcotraffico del fentanyl come una scusa per imporre delle tariffe più alte affermando invece di essere “uno dei paesi con più severi al mondo sulla lotta al narcotraffico, sia in termini di politica, sia di attuazione”. Se così fosse stato, le strade delle città americane non sarebbero state inondate da tossicodipendenti dell’oppioide proveniente dai laboratori del dragone e invece nel 2019 il numero di morti per overdose ha sfiorato i 45mila.