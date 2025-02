Bergamonews.it - I costi del comprensorio unito: il ruolo di Regione Lombardia e lo squilibrio nelle quote

Colere-Lizzola. La montagna è un’ecosistema delicato. Un ambiente in cui il ricavo economico, chiave per sostenere attività e sviluppo, deve trovare il modo di convivere con la preservazione del paesaggio e della natura. Il progetto delColere-Lizzola ha innescato la reazione di cittadini e associazioni anche per i dubbi intorno alla sua sostenibilità economica.Il collegamento tra le due stazioni sciistiche prenderebbe forma con un investimento di almeno 70 milioni di euro che, secondo la società Rsi, porterebbe ad un incremento del valore immobiliare nell’area così come ad un aumento del gettito tributario che favorirebbe le casse pubbliche.La società scalvina ha fin da subito messo in chiaro che il progetto necessiterebbe di un partenariato pubblico privato. A carico della società i primi 20 milioni, mentre i rimanenti 50 andrebbero garantiti dal settore pubblico.