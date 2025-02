.com - I Baustelle annunciano le date del tour El Galactico Summer Live

Leggi su .com

Dopo l’annuncio del festival nella loro Toscana e di duenei palasport, iilestivo ElLe novità targateper questo 2025 che celebra i 25 anni di carriera della band non sono ancora terminate: il gruppo composto da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi annuncia El, una serie di appuntamentiquesta estate nei principali festival italiani.I biglietti saranno disponibili online da martedì 4 febbraio alle ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati da domenica 9 febbraio alle ore 14:00. Info e biglietti sono disponibili su vivoconcerti.com. Itermineranno il 2025 con Pala 25, due speciali feste finali nei palazzetti di Roma e Milano – organizzate da Vivo Concerti. Appuntamento il 5 dicembre a Roma – Palazzo dello Sport e il 12 dicembre ad Assago (MI) – Unipol Forum per concludere in maniera gloriosa un 2025 di cui isaranno protagonisti.