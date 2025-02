Nerdpool.it - I 7 migliori episodi di Sheldon in The Big Bang Theory

Leggi su Nerdpool.it

The Bigpotrebbe rivelarsi una delle ultime sitcom di successo del suo genere, e ha lasciato dietro di sé anche una delle icone più improbabili della cultura pop:Cooper. Il genio antisociale interpretato da Jim Parsons ha catturato i cuori dei fan nel corso di 12 stagioni e quasi 300sulla CBS, dando vita anche a uno spinoff chiamato Youngche si è concluso l’anno scorso. Con i fan in crisi d’astinenza dae con entrambi gli show che stanno scomparendo, è il momento giusto per dare un’occhiata ai momentidie forse capire come ha fatto a diventare un personaggio così sensazionale. The Bigè andato in onda dal 2007 al 2019 sulla CBS, raccontando la storia di quattro giovani uomini di successo ma secchioni e di come affrontano l’età adulta e crescono socialmente senza rinunciare alle loro passioni.