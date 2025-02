Ilgiorno.it - I 65 anni di Avis, il recordman: "Io ho fatto 400 donazioni"

Nel 2024 è stato festeggiato in il 65°versario diSeveso. Dallo scorso 17 novembre l’Seveso ha il suo monumento dedicato ai donatori di sangue in piazza Cardinal Confalonieri. La presidente Gloria Cipolla spiega il significato della scultura: "Rappresenta due persone che si abbracciano, con in mezzo una goccia di sangue. Secondo noi sintetizza bene i valori dell’ovvero la solidarietà, l’unione, l’aiutarsi reciprocamente, il rispetto". Il bilancio è positivop: "Anche nel 2024 abbiamo confermato i numeri degli altricon un migliaio di. Sono orgogliosa del team e delle attività effettuate fino a oggi". La presidente cita i suoi ": Paolo Mario Mazzola, consigliere, a quota 435, il fratello Roberto a 408 e il vicepresidente Doriano Gariboldi a 395.