Hype che viene, hype che va

Sembra passata un’era geologica dal dominio di Israel Adesanya. Era l’aprile del 2019, quando Adesanya vinse il titolo ad interim dei pesi medi contro Kelvin Gastelum; e per arrivare alla sua prima sconfitta nella categoria bisogna aspettare il novembre 2022, l’avvento della sua nemesi Alex Pereira. Nel frattempo, una sconfitta di misura contro il campione dei pesi massimi-leggeri, Jan Blachowicz che, se fosse andata diversamente, avrebbe significato addirittura l’incoronazione come doppio campione.Israel Adesanya non è stato una meteora, ma una certezza, un dato di fatto ineluttabile. Per un certo periodo è stato giustamente riconosciuto come il successore di Anderson Silva, un fighter con l’aura del demone inscalfibile. Le MMA, però, bruciano a una velocità supersonica e il tonfo è sempre dietro l’angolo, e fa sempre un rumore colossale.