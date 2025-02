Quotidiano.net - Hub77 l’azienda al femminile che accelera la transizione

Leggi su Quotidiano.net

UNA START UP GIOVANILE, tutta al, che ha come obiettivi l’innovazione e la sostenibilità. Attraverso progetti mirati infattivuole aiutare i soggetti privati e pubblici, come aziende ed enti, nella finanza agevolata. Ovvero, trovare fondi e fare consulenza strategica sulle dichiarazioni non finanziarie in tutto quel mondo che riguarda l’Environmental, social and corporate governance (Esg), cioè i tre criteri fondamentali per far sì che gli investimenti siano sostenibili. La startup - che dal 2026 diventerà Pmi - è guidata da Chiara Mansanta e Marta Rossini, entrambe 35enni e reduci da esperienze comuni. Ha due sedi dislocate nelle Marche, tra Fano - in provincia di Pesaro e Urbino - e Fermo, ed è attiva dal 2021. In soli due anni è così riuscita ad avere un successo tale che ora "vogliamo raddoppiare il personale e arrivare a sei persone - spiegano in coro le due fondatrici, affiancate da Alessia Valentini, 25 anni, apprendista -.