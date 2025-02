Thesocialpost.it - Hollande avverte Meloni: “Trump non rispetta i rapporti personali, contano solo i suoi interessi”

Mentre la questione dazi, quelli imposti o in via di preparazione da parte diai Paesi stranieri, è sempre più centrale nel dibattito politico internazionale, si moltiplicano le voci in politica che commentano gli eventi e le loro possibili conseguenze.In particolare, l’ex presidente francese Françoisha messo in guardia Giorgiasulla sua strategia con Donald: cercare di convincerlo a non colpire glieuropei, per l’esponente politico francese, sarebbe un’illusione. In un’intervista pubblicata da Francesca Schianchi sulla Stampa, il leader socialista ha ricordato come anche Emmanuel Macron abbia provato, durante il primo mandato di, a costruire un rapporto personale con lui per evitare decisioni dannose per l’Europa, ma senza successo.La lezione di Macron:non cambia idea Secondosta ripetendo un errore già visto: sperare che un rapporto amichevole possa moderare le scelte di