Hockey Sarzana torna a ruggire al palazzetto regalandosi una serata da protagonista

Una boccata d’ossigeno. Vittoria preziosa per l’chea esultare al “PalaTori” superando 6-4 il Sandrigo. Grandeper Domenico Illuzzi autore di una quaterna. Un allungo preziosso per i rossoneri che adesso si trovano con 7 punti di vantaggio sulla terz’ultima. Il che significherebbe salvezza e permanenza diretta nel campionato di serie A1, obiettivo che dopo stagioni a alta quota diventa prioritario in questo torneo. Adesso l’penserà alla sfida di coppa europea sabato e poi alla trasferta a Valdagno con rinnovata fiducia. "E’ stato bello rivedere ilin festa – ha spiegato Facundo Ortiz – e la gente diche non ci ha mai lasciato diventare “pazzi” per i 50 minuti delle partite. Dobbiamo ringraziarli". Il tecnico Sergio Festa ha schierato Corona, Manrique, Festa, Illuzzi, Rubio, Ortiz, Tognacca, De Rinaldis, Venè dovendo rinunciare al cpitano Borsi squalificato.